Підроблені акцизи для всієї України друкував експравоохоронець під Харковом

Масштабне виробництво підроблених акцизних марок блокували під Харковом «на гарячому» – під час роботи поліграфічного обладнання – СБУ та Нацполіція. Збитки для державного бюджету оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Організатором виявився харків’янин, який раніше працював у правоохоронних органах. Виробництво підроблених акцизних марок він влаштував у спеціально обладнаному приміщенні у передмісті разом із двома громадянами Туреччини, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Рівень підробки був настільки високої якості, що за зовнішніми ознаками майже не відрізнявся від оригіналу. Фейкові марки навіть містили голографічні захисні елементи, а також детально повторювали ступені захисту акцизних марок державного зразка“, – зазначив Абдула.

За його словами, підроблена продукція реалізовувалася майже по всіх регіонах України серед тіньових виробників підакцизних товарів, насамперед спиртного. За оцінками правоохоронців, знешкоджений механізм є одним із наймасштабніших у країні як за обсягом виробництва підроблених акцизних марок, так і за географією їхнього розповсюдження.

Вилучено понад 2,5 мільйона підроблених акцизних марок, три одиниці промислового поліграфічного обладнання, сировину та інші речові докази.

Як уточнив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, виробництво працювало у приватному будинку в селищі Коротич.

“У звичайному житловому будинку правоохоронці виявили шість станків для виробництва підроблених акцизних марок. Один друкував голограми, інший — накладав цифри й літери, третій — різав готову продукцію.Все обладнання розміщувалося на території двох приватних домоволодінь. На місці виявлено двох громадян Туреччини. За попередніми даними, саме вони виконували основні виробничі операції. Власник будинку — громадянин України — стверджує, що не знав про незаконне виробництво, а обладнання, мовляв, розмістив на прохання знайомого іноземця”, – розповів Болвінов.

За даними головного слідчого Харківщини, господар закуповував витратні матеріали – папір та коробки для марок – та власним автомобілем транспортовував готову фальсифіковану продукцію. Купувало її подружжя – приятелі власника будинку.

“Жінка зареєстрована як юридична особа, – зазначив Болвінов. – Обидва займаються гуртовим продажем алкоголю. Саме на їхніх складах, де зберігаються горілчані напої, наразі також тривають обшуки. Попередньо встановлено, що подружжя використовувало підроблені акцизні марки для легалізації частини алкогольної продукції. Напої реалізовувалися до великих мереж супермаркетів. Йдеться про горілку, слабоалкогольні напої та продукцію на основі виноградних спиртів. Уся ця продукція не відповідає нормам ДСТУ. У справі також фігурує водій — 54-річний чоловік, якого залучили до логістики. Він виконував інструкції інших учасників схеми”.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім причетним за ч. 3 ст. 199 ККУ (виготовлення та збут підроблених марок акцизного податку, вчинені в особливо великому розмірі). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



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