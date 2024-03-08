Контрафактні спирт і коньяк на понад 3 млн грн викрили на Харківщині
Три цехи, де незаконно виготовляли горілчані вироби, днями викрили правоохоронці Харківської області, повідомила Держприкордонслужба України.
Місцеві ділки налагодили виробництво етилового спирту, міцних алкогольних напоїв, які без спеціальних дозволів та акциз збували у місцевих магазинах та мережах закладів харчування.
Під час обшуків вилучили понад 18 тисяч літрів спирту, майже 6 тисяч літрів коньяку й горілчаних виробів у пластикових бутлях та тетрапаках. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 3 млн грн.
Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів. Вилучену продукцію арештували.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Госпогранслужба, контрафактная продукция, коньяк, подпольный цех, спирт, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три цехи, де незаконно виготовляли горілчані вироби, днями викрили правоохоронці Харківської області, повідомила Держприкордонслужба України.".