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Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні

Суспільство 17:00   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові троє чоловіків організували підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів. Зловмисники змішували спирт з водою, додавали харчові домішки та отримували «горілку», «коньяк», «віскі», «ром».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, організував підпільне виробництво 39-річний харків’янин. Він доставляв сировину для майбутньої «продукції» та транспортував її вже готову для продажу.

Сурогатну продукцію зловмисники продавали через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території Харківщини та інших областей України.

Крім цього, 45 і 39-річні співучасники зловмисника продавали свій алкоголь знайомим у торговельних павільйонах.

Під час обшуків вдома, у гаражах та транспортних засобах у чоловіків правоохоронці вилучили 1850 літрів спиртовмісної рідини на загальну суму 350 тисяч гривень, обладнання для перекачування, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-картки, чорнові записи, 4 транспортних засоби та 23 тисячі гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Чоловікам загрожує до 5 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 17:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові троє чоловіків організували підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів. Зловмисники змішували спирт з водою, додавали харчові домішки та отримували «горілку», «коньяк», «віскі», «ром».".