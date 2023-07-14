Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео)

У Харкові правоохоронці під час літніх канікул проводять рейди у місцях масового відпочинку: виявили кілька підлітків-порушників.

Зокрема, на пляжі Петренківського водосховища поліцейські помітили двох 17-річних хлопців, які розпивали алкогольні напої та палили, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На порушників склали адмінпротоколи за статтею 178 та 175-1 КУпАП.

А в парку відпочинку в Немишлянському районі троє дітей віком 12 і 13 років палили цигарки, додали правоохоронці.

З дітьми поліцейські провели бесіду виховного характеру. На місце події викликали їх батьків.

«Вирішується питання щодо притягнення дорослих до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей», – зазначили у поліції.