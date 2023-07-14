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Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео)

Суспільство 15:54   14.07.2023
Вікторія Яковенко
Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці під час літніх канікул проводять рейди у місцях масового відпочинку: виявили кілька підлітків-порушників.

Зокрема, на пляжі Петренківського водосховища поліцейські помітили двох 17-річних хлопців, які розпивали алкогольні напої та палили, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На порушників склали адмінпротоколи за статтею 178 та 175-1 КУпАП.

А в парку відпочинку в Немишлянському районі троє дітей віком 12 і 13 років палили цигарки, додали правоохоронці.

З дітьми поліцейські провели бесіду виховного характеру. На місце події викликали їх батьків.

«Вирішується питання щодо притягнення дорослих до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей», – зазначили у поліції.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці під час літніх канікул проводять рейди у місцях масового відпочинку: виявили кілька підлітків-порушників.".