Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові правоохоронці під час літніх канікул проводять рейди у місцях масового відпочинку: виявили кілька підлітків-порушників.
Зокрема, на пляжі Петренківського водосховища поліцейські помітили двох 17-річних хлопців, які розпивали алкогольні напої та палили, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На порушників склали адмінпротоколи за статтею 178 та 175-1 КУпАП.
А в парку відпочинку в Немишлянському районі троє дітей віком 12 і 13 років палили цигарки, додали правоохоронці.
З дітьми поліцейські провели бесіду виховного характеру. На місце події викликали їх батьків.
«Вирішується питання щодо притягнення дорослих до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці під час літніх канікул проводять рейди у місцях масового відпочинку: виявили кілька підлітків-порушників.".