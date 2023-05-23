У Харкові підлітки віком від 13 до 16 років пиячили біля ТРЦ (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Під час патрулювання території, прилеглої до одного з ТРЦ у Харкові поліцейські виявили чотирьох підлітків віком від 13 до 16 років, які розпивали алкоголь.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Неповнолітніх разом з батьками запросили до територіального відділу поліції. Працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди з учасниками подій. Складено п’ять протоколів про адміністративні правопорушення», – розповіли правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час патрулювання території, прилеглої до одного з ТРЦ у Харкові поліцейські виявили чотирьох підлітків віком від 13 до 16 років, які розпивали алкоголь.".