В Харькове подростки возрастом от 13 до 16 лет пьянствовали возле ТРЦ (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Во время патрулирования территории, прилегающей к одному из ТРЦ в Харькове, полицейские обнаружили четырех подростков возрастом от 13 до 16 лет, которые распивали алкоголь.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Несовершеннолетних вместе с родителями пригласили в территориальный отдел полиции. Сотрудники ювенальной превенции провели профилактические беседы с участниками событий. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях», — рассказали правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время патрулирования территории, прилегающей к одному из ТРЦ в Харькове, полицейские обнаружили четырех подростков возрастом от 13 до 16 лет, которые распивали алкоголь.".