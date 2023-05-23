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В Харькове подростки возрастом от 13 до 16 лет пьянствовали возле ТРЦ (фото)

Общество 13:17   23.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове подростки возрастом от 13 до 16 лет пьянствовали возле ТРЦ (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Во время патрулирования территории, прилегающей к одному из ТРЦ в Харькове, полицейские обнаружили четырех подростков возрастом от 13 до 16 лет, которые распивали алкоголь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Несовершеннолетних вместе с родителями пригласили в территориальный отдел полиции. Сотрудники ювенальной превенции провели профилактические беседы с участниками событий. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях», — рассказали правоохранители.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 13:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время патрулирования территории, прилегающей к одному из ТРЦ в Харькове, полицейские обнаружили четырех подростков возрастом от 13 до 16 лет, которые распивали алкоголь.".