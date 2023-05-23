В Харькове подростки возрастом от 13 до 16 лет пьянствовали возле ТРЦ (фото)

Во время патрулирования территории, прилегающей к одному из ТРЦ в Харькове, полицейские обнаружили четырех подростков возрастом от 13 до 16 лет, которые распивали алкоголь.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Несовершеннолетних вместе с родителями пригласили в территориальный отдел полиции. Сотрудники ювенальной превенции провели профилактические беседы с участниками событий. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях», — рассказали правоохранители.