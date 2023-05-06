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Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)

Общество 11:03   06.05.2023
Виктория Яковенко
Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)

Подростки ныряли в реку на Гимназической набережной. 

Видео купания подростков опубликовал «Редпост».

На кадрах видно, что двое детей прыгают в реку Харьков на Гимназической Набережной. Еще четверо подростков «с берега» наблюдают за товарищами.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростки ныряли в реку на Гимназической набережной. ".