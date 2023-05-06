Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)

Подростки ныряли в реку на Гимназической набережной.

Видео купания подростков опубликовал «Редпост».

На кадрах видно, что двое детей прыгают в реку Харьков на Гимназической Набережной. Еще четверо подростков «с берега» наблюдают за товарищами.