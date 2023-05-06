Открыли купальный сезон: в центре Харькова подростки ныряли в воду (видео)
Подростки ныряли в реку на Гимназической набережной.
Видео купания подростков опубликовал «Редпост».
На кадрах видно, что двое детей прыгают в реку Харьков на Гимназической Набережной. Еще четверо подростков «с берега» наблюдают за товарищами.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 11:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростки ныряли в реку на Гимназической набережной. ".