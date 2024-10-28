Что ждет Харьков, если враг ударит по энергетике: комментарий Терехова
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Харьков до сих пор не имеет собственной генерации энергии, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Были случаи, когда был перерыв в энергоснабжении. Да, он был небольшой, однако после этого приходилось много перезапускать систем. Если будет попадание – то не будет электроснабжения. Да, мы просчитали определенные шаги действий, но будем надеяться, что пройдем отопительный сезон и зиму в более-менее нормальных условиях», — сказал мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, зима, мэр, отопительный, сезон, удар, Харьков, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков до сих пор не имеет собственной генерации энергии, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".