Что ждет Харьков, если враг ударит по энергетике: комментарий Терехова

Харьков до сих пор не имеет собственной генерации энергии, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Были случаи, когда был перерыв в энергоснабжении. Да, он был небольшой, однако после этого приходилось много перезапускать систем. Если будет попадание – то не будет электроснабжения. Да, мы просчитали определенные шаги действий, но будем надеяться, что пройдем отопительный сезон и зиму в более-менее нормальных условиях», — сказал мэр.