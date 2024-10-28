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Что ждет Харьков, если враг ударит по энергетике: комментарий Терехова

Общество 13:00   28.10.2024
Виктория Яковенко
Что ждет Харьков, если враг ударит по энергетике: комментарий Терехова скриншот

Харьков до сих пор не имеет собственной генерации энергии, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Были случаи, когда был перерыв в энергоснабжении. Да, он был небольшой, однако после этого приходилось много перезапускать систем. Если будет попадание – то не будет электроснабжения. Да, мы просчитали определенные шаги действий, но будем надеяться, что пройдем отопительный сезон и зиму в более-менее нормальных условиях», — сказал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков до сих пор не имеет собственной генерации энергии, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".