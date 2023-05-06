Відкрили купальний сезон: у центрі Харкова підлітки пірнали у воду (відео)
Підлітки пірнали у річку на Гімназійній набережній.
Відео купання підлітків опублікував «Редпост».
На кадрах видно, що двоє дітей стрибають у річку Харків на Гімназійній Набережній. Ще четверо підлітків «з берега» спостерігають за товаришами.
Читайте також: Літній відпочинок: пляжі Безлюдівки підготують до купального сезону (список)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відкрили купальний сезон: у центрі Харкова підлітки пірнали у воду (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 11:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітки пірнали у річку на Гімназійній набережній.".