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Відкрили купальний сезон: у центрі Харкова підлітки пірнали у воду (відео)

Суспільство 11:03   06.05.2023
Вікторія Яковенко
Відкрили купальний сезон: у центрі Харкова підлітки пірнали у воду (відео)

Підлітки пірнали у річку на Гімназійній набережній.

Відео купання підлітків опублікував «Редпост».

На кадрах видно, що двоє дітей стрибають у річку Харків на Гімназійній Набережній. Ще четверо підлітків «з берега» спостерігають за товаришами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітки пірнали у річку на Гімназійній набережній.".