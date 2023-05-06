Відкрили купальний сезон: у центрі Харкова підлітки пірнали у воду (відео)

Підлітки пірнали у річку на Гімназійній набережній.

Відео купання підлітків опублікував «Редпост».

На кадрах видно, що двоє дітей стрибають у річку Харків на Гімназійній Набережній. Ще четверо підлітків «з берега» спостерігають за товаришами.