Літній відпочинок: пляжі Безлюдівки підготують до купального сезону (список)
У селищі Безлюдівка – одному із найпопулярніших серед харків’ян місць літнього відпочинку, затвердили перелік пляжів, які підготують до купального сезону.
Таке рішення ухвалили 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляється на Facebook-сторінці селищної ради.
До переліку об’єктів, які готуватимуть до прийому відпочивальників, увійшли:
– “Білий пляж” (вул. Харківська);
– пляж “НЕБО” (вул. Нагірна, 57);
– аквапарк “Олександра” (вул. Чайковського, 210Д);
– пляж “АГАТ” (вул. Миру, 187).
Раніше начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів МГ “Об’єктив”, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку.
У Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 22:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Безлюдівка – одному із найпопулярніших серед харків’ян місць літнього відпочинку, затвердили перелік пляжів, які підготують до купального сезону.".