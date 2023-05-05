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Літній відпочинок: пляжі Безлюдівки підготують до купального сезону (список)

Суспільство 22:25   05.05.2023
Олена Нагорна
Літній відпочинок: пляжі Безлюдівки підготують до купального сезону (список)

У селищі Безлюдівка – одному із найпопулярніших серед харків’ян місць літнього відпочинку, затвердили перелік пляжів, які підготують до купального сезону.

Таке рішення ухвалили 4 травня на місцевій комісії з питань ТЕБ ​​та НС, повідомляється на Facebook-сторінці селищної ради.

До переліку об’єктів, які готуватимуть до прийому відпочивальників, увійшли:
– “Білий пляж” (вул. Харківська);
– пляж “НЕБО” (вул. Нагірна, 57);
– аквапарк “Олександра” (вул. Чайковського, 210Д);
– пляж “АГАТ” (вул. Миру, 187).

Раніше начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв розповів МГ “Об’єктив”, що питання роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку.

У  Чугуєві заявили, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. У Солоницівській громаді також було ухвалено рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 22:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Безлюдівка – одному із найпопулярніших серед харків’ян місць літнього відпочинку, затвердили перелік пляжів, які підготують до купального сезону.".