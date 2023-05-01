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Пляжний сезон: ще в одній громаді на Харківщини не відкриють місця відпочинку

Суспільство 15:57   01.05.2023
Виктория Яковенко
Пляжний сезон: ще в одній громаді на Харківщини не відкриють місця відпочинку

У Солоницівській громаді ухвалили рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі.

Про це повідомили у ГУ Держпродспоживслужбі в Харківській області.

Це питання розглянули під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Солоницівської селищної ради.

Після обговорення вирішили не відкривати місця масового відпочинку на пляжах через загрозу життю та здоров’ю населення під час воєнного стану. Щоб поінформувати мешканців про загрозу, у потенційних місцях відпочинку розмістять відповідну інформацію.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Солоницівській громаді ухвалили рішення про заборону відвідувати місцеві пляжі.".