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Пляжный сезон: еще в одной громаде Харьковщины не будут открывать места отдыха

Общество 15:57   01.05.2023
Виктория Яковенко
Пляжный сезон: еще в одной громаде Харьковщины не будут открывать места отдыха

В Солоницевской громаде было принято решение о запрете посещать местные пляжи.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Данный вопрос был рассмотрен во время очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Солоницевского поселкового совета.

После обсуждения решили не открывать места массового отдыха на пляжах из-за угрозы жизни и здоровью населения во время военного положения. Чтобы проинформировать население об угрозе, в потенциальных местах отдыха разместят соответствующую информацию.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Солоницевской громаде было принято решение о запрете посещать местные пляжи.".