Пляжный сезон: еще в одной громаде Харьковщины не будут открывать места отдыха
В Солоницевской громаде было принято решение о запрете посещать местные пляжи.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Данный вопрос был рассмотрен во время очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Солоницевского поселкового совета.
После обсуждения решили не открывать места массового отдыха на пляжах из-за угрозы жизни и здоровью населения во время военного положения. Чтобы проинформировать население об угрозе, в потенциальных местах отдыха разместят соответствующую информацию.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Солоницевской громаде было принято решение о запрете посещать местные пляжи.".