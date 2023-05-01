Пляжный сезон: еще в одной громаде Харьковщины не будут открывать места отдыха

В Солоницевской громаде было принято решение о запрете посещать местные пляжи.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Данный вопрос был рассмотрен во время очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Солоницевского поселкового совета.

После обсуждения решили не открывать места массового отдыха на пляжах из-за угрозы жизни и здоровью населения во время военного положения. Чтобы проинформировать население об угрозе, в потенциальных местах отдыха разместят соответствующую информацию.