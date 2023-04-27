Разрешат ли купаться и отдыхать на пляжах Харьковщины в этом году. Данные ГСЧС

Вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха, рассказал МГ «Объектив» начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

«40% территорий Харьковской области практически или потенциально заминированы. На них находятся взрывоопасные предметы, и по каждому из пляжей будем отдельно разбираться», — сказал Волобуев.

Также он призвал жителей соблюдать запрет и не рыбачить на водоемах региона.

«Очень много случаев, когда и взрослые, и родитель с ребенком подрывались. Это не та ситуация, когда надо идти рыбачить», — констатировал начальник облуправления ГСЧС.

В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. Такое решение 27 апреля приняли на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщили на сайте ГВА.

«В громаде по-прежнему нет официальных мест для купания, а значит каждый неофициальный «пляж» может нести потенциальную опасность для любителей отдыха на воде. Но даже не это главное: обстрелам, в частности кассетными снарядами, подвергались значительные территории вдоль Северского Донца и других водоемов громады. Ни одного обследования этих территорий еще не проводилось — сил и средств спасателей едва хватает на разминирование территорий, где расположены объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.

Напомним, в Харьковской области запрещена любительская, спортивная и промышленная рыбалка, а также вывод на воду любых судов. Такое решение, принятое региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня 2022 года, будет действовать до отмены военного положения.