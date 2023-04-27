Чи дозволять купатися та відпочивати на пляжах Харківщини цьогоріч. Дані ДСНС

Питання щодо роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку, розповів МГ “Об’єктив” начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

“40% територій Харківської області практично або потенційно заміновані. На них знаходяться вибухонебезпечні предмети, і по кожному з пляжів будемо окремо розбиратися”, – сказав Волобуєв.

Також він закликав мешканців дотримуватися заборони й не рибалити на водоймах регіону.

“Дуже багато випадків, коли й дорослі, й батько з дитиною підривалися. Це не та ситуація, коли треба йти рибалити”, – констатував начальник облуправління ДСНС.

У Чугуєві вже заявили, що купатися у місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Таке рішення 27 квітня ухвалили на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили на сайті МВА.

“У громаді, як і раніше, немає офіційних місць для купання, а отже кожен неофіційний “пляж” може нести потенційну небезпеку для любителів відпочинку на воді. Але навіть не це головне: обстрілам, зокрема касетними снарядами, піддавалися значні території вдовж Сіверського Дінця та інших водойм громади. Жодного обстеження цих територій ще не проводилось – сил та засобів рятувальників ледь вистачає на розмінування територій, де розташовані об’єкти критичної інфраструктури”, – йдеться у публікації.

Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа.

Нагадаємо, у Харківській області заборонені любительська, спортивна та промислова риболовля, а також виведення на воду будь-яких суден. Таке рішення, ухвалене регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня 2022 року, діятиме до скасування воєнного стану.