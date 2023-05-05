Отдых на Харьковщине: пляжи Безлюдовки подготовят к купальному сезону (список)

В поселке Безлюдовка — одном из самых популярных среди харьковчан мест летнего отдыха, утвердили перечень пляжей, которые подготовят к купальному сезону.

Такое решение приняли 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщается на Facebook-странице поселкового совета.

В перечень объектов, которые будут готовить к приему отдыхающих, вошли:

— «Белый пляж» (ул. Харьковская);

— пляж «НЕБО» (ул. Нагорная, 57);

— аквапарк «Александра» (ул. Чайковского, 210Д);

— пляж «АГАТ» (ул. Мира, 187).

Ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев рассказал МГ «Объектив», что вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха.

В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.