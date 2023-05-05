Отдых на Харьковщине: пляжи Безлюдовки подготовят к купальному сезону (список)
В поселке Безлюдовка — одном из самых популярных среди харьковчан мест летнего отдыха, утвердили перечень пляжей, которые подготовят к купальному сезону.
Такое решение приняли 4 мая на местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщается на Facebook-странице поселкового совета.
В перечень объектов, которые будут готовить к приему отдыхающих, вошли:
— «Белый пляж» (ул. Харьковская);
— пляж «НЕБО» (ул. Нагорная, 57);
— аквапарк «Александра» (ул. Чайковского, 210Д);
— пляж «АГАТ» (ул. Мира, 187).
Ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев рассказал МГ «Объектив», что вопрос о работе пляжей в Харьковской области будут рассматривать отдельно по каждой из зон отдыха.
В Чугуеве уже заявили, что купаться в местных водоемах в этом году не рекомендуется, как и устраивать на пляжах пикники. В Солоницевской громаде также было принято решение о запрете посещать местные пляжи. В то же время, в Змиевской громаде ранее сообщили, что коммунальщики подготовят к летнему сезону пляжи на реках Северский Донец и Мжа.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 22:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Безлюдовка — одном из самых популярных среди харьковчан мест летнего отдыха, утвердили перечень пляжей, которые подготовят к купальному сезону.".