Летние каникулы: в Харькове на пляже и в парке подростки пили и курили (видео)

В Харькове правоохранители во время летних каникул проводят рейды в местах массового отдыха: обнаружили несколько подростков-нарушителей.

В частности, на пляже Петренковского водохранилища полицейские заметили двух 17-летних парней, которые распивали алкогольные напитки и курили, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На нарушителей составили админпротоколы по статье 178 и 175-1 КУпАП.

А в парке отдыха в Немышлянском районе трое детей 12 и 13 лет курили сигареты, добавили правоохранители.

С детьми полицейские провели беседу воспитательного характера. На место происшествия вызвали их родителей.

«Решается вопрос привлечения взрослых к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — отметили в полиции.