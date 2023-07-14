Летние каникулы: в Харькове на пляже и в парке подростки пили и курили (видео)
В Харькове правоохранители во время летних каникул проводят рейды в местах массового отдыха: обнаружили несколько подростков-нарушителей.
В частности, на пляже Петренковского водохранилища полицейские заметили двух 17-летних парней, которые распивали алкогольные напитки и курили, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На нарушителей составили админпротоколы по статье 178 и 175-1 КУпАП.
А в парке отдыха в Немышлянском районе трое детей 12 и 13 лет курили сигареты, добавили правоохранители.
С детьми полицейские провели беседу воспитательного характера. На место происшествия вызвали их родителей.
«Решается вопрос привлечения взрослых к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители во время летних каникул проводят рейды в местах массового отдыха: обнаружили несколько подростков-нарушителей.".