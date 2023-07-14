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Летние каникулы: в Харькове на пляже и в парке подростки пили и курили (видео)

Общество 15:54   14.07.2023
Виктория Яковенко
Летние каникулы: в Харькове на пляже и в парке подростки пили и курили (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители во время летних каникул проводят рейды в местах массового отдыха: обнаружили несколько подростков-нарушителей.

В частности, на пляже Петренковского водохранилища полицейские заметили двух 17-летних парней, которые распивали алкогольные напитки и курили, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На нарушителей составили админпротоколы по статье 178 и 175-1 КУпАП.

А в парке отдыха в Немышлянском районе трое детей 12 и 13 лет курили сигареты, добавили правоохранители.

С детьми полицейские провели беседу воспитательного характера. На место происшествия вызвали их родителей.

«Решается вопрос привлечения взрослых к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — отметили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители во время летних каникул проводят рейды в местах массового отдыха: обнаружили несколько подростков-нарушителей.".