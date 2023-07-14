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Трое харьковчан подпольно изготовляли алкоголь и продавали его по всей Украине

Общество 17:00   14.07.2023
Виктория Яковенко
Трое харьковчан подпольно изготовляли алкоголь и продавали его по всей Украине Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове трое мужчин организовали подпольное производство ликероводочных изделий. Злоумышленники смешивали спирт с водой, добавляли пищевые примеси и получали водку, коньяк, виски и ром.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, организовал подпольное производство 39-летний харьковчанин. Он доставлял сырье для будущей «продукции» и развозил ее уже готовой к продаже.

Суррогатную продукцию злоумышленники продавали через магазины, торговые павильоны, продуктовые базы и рынки на территории Харьковщины и других областей Украины.

Кроме того, 45 и 39-летние соучастники продавали свой алкоголь знакомым в торговых павильонах.

Во время обысков дома, в гаражах и транспортных средствах у мужчин правоохранители изъяли 1850 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 350 тысяч гривен, оборудование для перекачки, мобильные телефоны, флеш-накопители, сим-карты, черновые записи, 4 транспортных средства и 23 тысячи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трое мужчин организовали подпольное производство ликероводочных изделий. Злоумышленники смешивали спирт с водой, добавляли пищевые примеси и получали водку, коньяк, виски и ром.".