Трое харьковчан подпольно изготовляли алкоголь и продавали его по всей Украине
В Харькове трое мужчин организовали подпольное производство ликероводочных изделий. Злоумышленники смешивали спирт с водой, добавляли пищевые примеси и получали водку, коньяк, виски и ром.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, организовал подпольное производство 39-летний харьковчанин. Он доставлял сырье для будущей «продукции» и развозил ее уже готовой к продаже.
Суррогатную продукцию злоумышленники продавали через магазины, торговые павильоны, продуктовые базы и рынки на территории Харьковщины и других областей Украины.
Кроме того, 45 и 39-летние соучастники продавали свой алкоголь знакомым в торговых павильонах.
Во время обысков дома, в гаражах и транспортных средствах у мужчин правоохранители изъяли 1850 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 350 тысяч гривен, оборудование для перекачки, мобильные телефоны, флеш-накопители, сим-карты, черновые записи, 4 транспортных средства и 23 тысячи.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трое мужчин организовали подпольное производство ликероводочных изделий. Злоумышленники смешивали спирт с водой, добавляли пищевые примеси и получали водку, коньяк, виски и ром.".