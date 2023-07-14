Трое харьковчан подпольно изготовляли алкоголь и продавали его по всей Украине

В Харькове трое мужчин организовали подпольное производство ликероводочных изделий. Злоумышленники смешивали спирт с водой, добавляли пищевые примеси и получали водку, коньяк, виски и ром.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, организовал подпольное производство 39-летний харьковчанин. Он доставлял сырье для будущей «продукции» и развозил ее уже готовой к продаже.

Суррогатную продукцию злоумышленники продавали через магазины, торговые павильоны, продуктовые базы и рынки на территории Харьковщины и других областей Украины.

Кроме того, 45 и 39-летние соучастники продавали свой алкоголь знакомым в торговых павильонах.

Во время обысков дома, в гаражах и транспортных средствах у мужчин правоохранители изъяли 1850 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму 350 тысяч гривен, оборудование для перекачки, мобильные телефоны, флеш-накопители, сим-карты, черновые записи, 4 транспортных средства и 23 тысячи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ. Мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы.