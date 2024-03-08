Контрафактные спирт и коньяк на 3 млн грн обнаружили на Харьковщине (видео)

Три цеха, где незаконно изготовляли водочные изделия, на днях обнаружили правоохранители Харьковской области, сообщила Госпогранслужба Украины.

Местные дельцы наладили производство этилового спирта, крепких алкогольных напитков, без специальных разрешений и акциз сбывали в местных магазинах и сетях заведений питания.

Во время обысков изъяли более 18 тысяч литров спирта, около 6 тысяч литров коньяка и водочных изделий в пластиковых бутылях и тетрапаках. Примерная стоимость изъятого составляет более 3 млн грн.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к незаконному обороту подакцизных товаров. Изъятую продукцию арестовали.

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