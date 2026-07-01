На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине

На Харьковщине прекратили очередные схемы незаконного оборота подакцизных товаров, сообщает областная прокуратура.

В рамках трех отдельных уголовных производств прокуроры совместно с Нацполицией обнаружили подпольные цехи, места хранения и каналы сбыта контрафактной табачной и алкогольной продукции. Примерная стоимость изъятого составляет почти 28 млн гривен.

В населённых пунктах Харьковской области нелегально производили табачные изделия. Готовую продукцию дельцы реализовывали по почте по всей Украине. Во время обысков изъяли более 5 тыс. пачек сигарет, четыре станка для изготовления табачных изделий, более 124 тыс. гильз, более 20 кг табака, полиграфическую продукцию, мобильные телефоны, иностранную валюту, три автомобиля и другое. Около 5 млн грн — именно такова ориентировочная стоимость изъятого.

Также житель Харькова хранил незаконно изготовленные сигареты на складах и в гаражах, после чего отправлял их в разные регионы Украины через почтово-курьерские службы. Также для поставки подакцизных товаров он использовал свой автомобиль. У него правоохранители изъяли 11,7 тыс. пачек сигарет, около 100 литров контрафактных алкогольных напитков, наличные деньги в разной валюте, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи и автомобиль. Примерная стоимость товаров и оборудования составляет почти 3 млн гривен.

Также подозрение получила 40-летняя харьковчанка, наладившая реализацию алкогольной и табачной продукции без акцизных марок и разрешительных документов. Более 23 тыс. литров алкогольных напитков, 131 тыс. пачек табачных изделий и 3,3 тыс. электронных устройств для курения изъяли правоохранители при обыске у нее. Общая стоимость изъятого превышает 20 млн. гривен.