Live

На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине

Происшествия 21:33   01.07.2026
Оксана Якушко
На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине

На Харьковщине прекратили очередные схемы незаконного оборота подакцизных товаров, сообщает областная прокуратура.

В рамках трех отдельных уголовных производств прокуроры совместно с Нацполицией обнаружили подпольные цехи, места хранения и каналы сбыта контрафактной табачной и алкогольной продукции. Примерная стоимость изъятого составляет почти 28 млн гривен.

В населённых пунктах Харьковской области нелегально производили табачные изделия. Готовую продукцию дельцы реализовывали по почте по всей Украине. Во время обысков изъяли более 5 тыс. пачек сигарет, четыре станка для изготовления табачных изделий, более 124 тыс. гильз, более 20 кг табака, полиграфическую продукцию, мобильные телефоны, иностранную валюту, три автомобиля и другое. Около 5 млн грн — именно такова ориентировочная стоимость изъятого.

Также житель Харькова хранил незаконно изготовленные сигареты на складах и в гаражах, после чего отправлял их в разные регионы Украины через почтово-курьерские службы. Также для поставки подакцизных товаров он использовал свой автомобиль. У него правоохранители изъяли 11,7 тыс. пачек сигарет, около 100 литров контрафактных алкогольных напитков, наличные деньги в разной валюте, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи и автомобиль. Примерная стоимость товаров и оборудования составляет почти 3 млн гривен.

Также подозрение получила 40-летняя харьковчанка, наладившая реализацию алкогольной и табачной продукции без акцизных марок и разрешительных документов. Более 23 тыс. литров алкогольных напитков, 131 тыс. пачек табачных изделий и 3,3 тыс. электронных устройств для курения изъяли правоохранители при обыске у нее. Общая стоимость изъятого превышает 20 млн. гривен.

Читайте также: 7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы: пять ударов по Харькову, двое погибших, раненые (дополняется)
Взрывы: пять ударов по Харькову, двое погибших, раненые (дополняется)
01.07.2026, 17:41
7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹
7 КАБов ударили по Харькову: ГСЧС и прокуратура показали последствия📹
01.07.2026, 18:31
Новый соцпроект Терехова: кто из харьковчан получит льготный интернет
Новый соцпроект Терехова: кто из харьковчан получит льготный интернет
01.07.2026, 09:41
Новости Харькова — главное 1 июля: Дергачевщина просит эвакуацию, ударил КАБ
Новости Харькова — главное 1 июля: Дергачевщина просит эвакуацию, ударил КАБ
01.07.2026, 15:54
Последствия атаки КАБами устраняют в Харькове энергетики и коммунальщики
Последствия атаки КАБами устраняют в Харькове энергетики и коммунальщики
01.07.2026, 21:00
На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине
На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине
01.07.2026, 21:33

Новости по теме:

01.07.2026
Воевали за РФ на Харьковщине и ограбили мужчину: кого считают предателями
01.07.2026
Сутки на Харьковщине: военные РФ продолжили бить по АЗС и рушить дома
29.06.2026
«Потеряли» в декларации более 22,3 млн: подозрения депутатам на Харьковщине
28.06.2026
Фейковый ЖК: у фирмы забрали землю в Харькове стоимостью 130 млн грн
27.06.2026
Россияне в очередной раз атаковали две АЗС в пригороде Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На почти 28 млн грн произвели контрафактных сигарет и алкоголя на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине прекратили очередные схемы незаконного оборота подакцизных товаров, сообщает областная прокуратура.".