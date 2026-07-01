На майже 28 млн грн виробили контрафактних цигарок й алкоголю на Харківщині

На Харківщині припинено чергові схеми незаконного обігу підакцизних товарів, повідомляє обласна прокуратура.

У межах трьох окремих кримінальних проваджень прокурори спільно з Нацполіцією виявили підпільні виробництва, місця зберігання та канали збуту контрафактної тютюнової й алкогольної продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає майже 28 млн гривень.

У населених пунктах Харківської області нелегально виробляли тютюнові вироби. Готову продукцію ділки реалізовували поштою по всій Україні. Під час обшуків вилучили понад 5 тис. пачок сигарет, чотири верстати для виготовлення тютюнових виробів, понад 124 тис. гільз, понад 20 кг тютюну, поліграфічну продукцію, мобільні телефони, іноземну валюту, три автомобілі та інше. Близько 5 млн грн — саме такою є орієнтовна вартість вилученого.

Також мешканець Харкова зберігав незаконно виготовлені цигарки на складах і у гаражах, після чого відправляв їх до різних регіонів України через поштово-кур’єрські служби. Також для постачання підакцизних товарів він використовував власний автомобіль. У нього правоохоронці вилучили 11,7 тис. пачок сигарет, близько 100 літрів контрафактних алкогольних напоїв, готівку в різній валюті, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи й автомобіль. Орієнтовна вартість товарів та обладнання складає майже 3 млн гривень.

Також підозру отримала 40-річна харків’янка, що налагодила реалізацію алкогольної та тютюнової продукції без акцизних марок і дозвільних документів. Понад 23 тис. літрів алкогольних напоїв, 131 тис. пачок тютюнових виробів і 3,3 тис. електронних пристроїв для куріння вилучили правоохоронці під час обшуків у неї. Загальна вартість вилученого перевищує 20 млн гривень.