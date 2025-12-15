Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами

Немишлянський районний суд Харкова виніс чи не перший вирок за нелегальну торгівлю електронними сигаретами та рідинами для них.

Вирок опублікували 11 грудня в Єдиному державному реєстрі судових рішень. З нього відомо: ФОП із Харкова закуповував за готівку незаконно виготовлені підакцизні товари. А саме – рідини, що використовуються в електронних сигаретах, самі “електронки”, набори для куріння тощо. Хто був постачальником, слідство не встановило. Підприємець торгував вейпами щонайменше у двох точках у Харкові, а також зберігав запаси на складі.

“У вищевказаних нежитлових приміщеннях за вказаними адресами здійснювалося зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, які відповідно до матеріалів кримінального провадження, являються підакцизними товарами, а саме: набори для куріння “IN BOTTLE” у кількості 2596 шт.; електронні сигарети (у т.ч. ELFBAR та Мах) у кількості 259 шт.; ємності із нікотином (у т.ч. OCTOLAB, FLAVORLAB, LUCKY, CHASER, OCTOBAR, NICOTINE SALT, FL 550, FL 350) у кількості 14 715 шт.; тютюнові вироби для електричного нагрівання (у т.ч. Neo та Fiit) у кількості 80 шт.; ємності із тютюном для кальяну у кількості 29 шт”, – перелічили у вироку суду.

Свою провину підприємець повністю визнав і пішов на угоду зі слідством. Тепер він має сплатити штраф у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 тис. грн). Весь нелегальний товар у нього конфіскували. Також підприємець має компенсувати витрати за проведення судової експертизи – майже 90 тис. грн. Тож загалом нелегальна торгівля вейпами обійшлася ФОП у близько 200 тис. грн (та втрачений товар).

Відзначимо, що в Україні законом заборонено виробництво, імпорт і продаж рідин зі смаками (окрім тютюнового) для електронних сигарет, а також обіг нікотиновмісних рідин без акцизних марок. Проте це не заважає підприємцям знаходити «шпарини». Серед них одна з найпопулярніших — продаж лише легальних інгредієнтів і додавання до них нібито «в подарунок» нікотину та інших компонентів забороненої суміші. За спостереженнями харківських журналістів, торгівля нелегальними вейпами в місті процвітає — на рівні з продажем тютюнових виробів без акцизних марок (і часто в тих самих торгових точках).