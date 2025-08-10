Продаж безакцизних тютюнових виробів викрили в місті на Харківщині (відео)

У місті Златопіль Харківської області 9 серпня поліцейські виявили та вилучили безакцизних тютюнових виробів на суму близько 50 тисяч гривень.

Правоохоронці виявили факт незаконної реалізації безакцизних тютюнових виробів, продавчиню зазначеної торгової точки викрили на їхньому продажу неповнолітньому, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

З торгової точки вилучили 664 пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Щодо продавчині склали адміністративний протокол за ч. 1, 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі тютюновими виробами) КУпАП. Адміністративні матеріали скерують до суду для прийняття рішення.