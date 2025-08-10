Продажу безакцизных табачных изделий накрыли в городе на Харьковщине (видео)
В городе Златополь Харьковской области 9 августа полицейские обнаружили и изъяли безакцизных табачных изделий на сумму около 50 тысяч гривен.
Правоохранители выявили факт незаконной реализации безакцизных табачных изделий, продавщицу указанной торговой точки разоблачили на их продаже несовершеннолетнему, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Из торговой точки изъяли 664 пачки табачных изделий без марок акцизного налога.
В отношении продавщицы составили административный протокол по ч. 1, 2 ст.156 (нарушение правил торговли табачными изделиями) КУоАП. Административные материалы направят в суд для принятия решения.
