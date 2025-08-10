Live
Продажу безакцизных табачных изделий накрыли в городе на Харьковщине (видео)

Общество 12:02   10.08.2025
Елена Нагорная
В городе Златополь Харьковской области 9 августа полицейские обнаружили и изъяли безакцизных табачных изделий на сумму около 50 тысяч гривен.

Правоохранители выявили факт незаконной реализации безакцизных табачных изделий, продавщицу указанной торговой точки разоблачили на их продаже несовершеннолетнему, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из торговой точки изъяли 664 пачки табачных изделий без марок акцизного налога.

В отношении продавщицы составили административный протокол по ч. 1, 2 ст.156 (нарушение правил торговли табачными изделиями) КУоАП. Административные материалы направят в суд для принятия решения.

