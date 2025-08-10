Live
Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас

Общество 11:08   10.08.2025
Елена Нагорная
Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас

В Богодуховской громаде Харьковской области полицейский офицер громады спас косулю.

«На днях во время патрулирования территории громады полицейский офицер громады Вадим Заика заметил испуганную косулю, которая попала в затруднительное положение — животное запуталось в сетке и не могло выбраться. Не теряя времени, правоохранитель осторожно подошел, успокоил животное и помог ему освободиться. Маленькая обитательница леса получила шанс на жизнь и сможет вернуться домой», — рассказали на Facebook-странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

Напомним, кого из диких зверей можно увидеть в Харькове, почему не стоит пугаться обитающих в центре города ужей, и зачем стоит закрывать окна во второй половине лета, в интервью МГ «Объектив» рассказал кандидат биологических наук Станислав Витер.

Читайте также: «У нас хорошие новости»: кто родился в экопарке под Харьковом (видео)

Автор: Елена Нагорная
