Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас

В Богодуховской громаде Харьковской области полицейский офицер громады спас косулю.

«На днях во время патрулирования территории громады полицейский офицер громады Вадим Заика заметил испуганную косулю, которая попала в затруднительное положение — животное запуталось в сетке и не могло выбраться. Не теряя времени, правоохранитель осторожно подошел, успокоил животное и помог ему освободиться. Маленькая обитательница леса получила шанс на жизнь и сможет вернуться домой», — рассказали на Facebook-странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».

