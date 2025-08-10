Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас
В Богодуховской громаде Харьковской области полицейский офицер громады спас косулю.
«На днях во время патрулирования территории громады полицейский офицер громады Вадим Заика заметил испуганную косулю, которая попала в затруднительное положение — животное запуталось в сетке и не могло выбраться. Не теряя времени, правоохранитель осторожно подошел, успокоил животное и помог ему освободиться. Маленькая обитательница леса получила шанс на жизнь и сможет вернуться домой», — рассказали на Facebook-странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области».
Напомним, кого из диких зверей можно увидеть в Харькове, почему не стоит пугаться обитающих в центре города ужей, и зачем стоит закрывать окна во второй половине лета, в интервью МГ «Объектив» рассказал кандидат биологических наук Станислав Витер.
Читайте также: «У нас хорошие новости»: кто родился в экопарке под Харьковом (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: косуля, новости Харькова, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2025 в 11:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховской громаде Харьковской области полицейский офицер громады спас косулю.".