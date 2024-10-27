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Косуля с уникальной судьбой поселилась под Харьковом (видео)

Общество 12:36   27.10.2024
Елена Нагорная
Косуля с уникальной судьбой поселилась под Харьковом (видео) Скриншот

Косуля Пискля, которую спасли в зоне боевых действий украинские военные, привыкает к новому дому в экопарке под Харьковом.

Полгода назад защитники привезли маленькую косулю одной из семей, которая жила в селе Новая Кругляковка Изюмского района. Животное осталось без мамы и могло погибнуть от голода и холода, рассказывают в пресс-службе экопарка.

«Говорят, у вас есть коровка, выпоите ее молочком. Потому что она прибилась к нам, а у нас стреляют, очень шумно, ей страшно. Она со мной рядом была все время, я ее успокаивала. Они ее привезли, она все время пищала. Я говорю, ну пусть будет Пискля», — говорит Инна Михайловна, которая приехала навестить любимицу в экопарке.

Видео: Facebook экопарка

Пискля подросла и стала как обычная домашняя коза: она жила во дворе вместе с другими домашними животными. Когда из села начали эвакуировать людей, семья наотрез отказалась выезжать из-под обстрелов без своей любимой Пискли. Поэтому волонтеры загрузили в машину людей, их вещи, котов и косулю.

Писклю сразу привезли в экопарк, чтобы там о ней позаботились специалисты. Теперь животное живет с сородичами на территории Лебединого озера.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 12:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Косуля Пискля, которую спасли в зоне боевых действий украинские военные, привыкает к новому дому в экопарке под Харьковом.".