Косуля с уникальной судьбой поселилась под Харьковом (видео)
Косуля Пискля, которую спасли в зоне боевых действий украинские военные, привыкает к новому дому в экопарке под Харьковом.
Полгода назад защитники привезли маленькую косулю одной из семей, которая жила в селе Новая Кругляковка Изюмского района. Животное осталось без мамы и могло погибнуть от голода и холода, рассказывают в пресс-службе экопарка.
«Говорят, у вас есть коровка, выпоите ее молочком. Потому что она прибилась к нам, а у нас стреляют, очень шумно, ей страшно. Она со мной рядом была все время, я ее успокаивала. Они ее привезли, она все время пищала. Я говорю, ну пусть будет Пискля», — говорит Инна Михайловна, которая приехала навестить любимицу в экопарке.
Видео: Facebook экопарка
Пискля подросла и стала как обычная домашняя коза: она жила во дворе вместе с другими домашними животными. Когда из села начали эвакуировать людей, семья наотрез отказалась выезжать из-под обстрелов без своей любимой Пискли. Поэтому волонтеры загрузили в машину людей, их вещи, котов и косулю.
Писклю сразу привезли в экопарк, чтобы там о ней позаботились специалисты. Теперь животное живет с сородичами на территории Лебединого озера.
Читайте также: Секреты Бала хризантем раскрыли в харьковском экопарке (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: косуля, Харьковский экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Косуля с уникальной судьбой поселилась под Харьковом (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 12:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Косуля Пискля, которую спасли в зоне боевых действий украинские военные, привыкает к новому дому в экопарке под Харьковом.".