Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео)
Военнослужащие бригады «Хартия» спасли на Харьковщине косулю, запутавшуюся в колючей проволоке.
«Препятствие предназначалось, чтобы приостановить движение пехоты и техники на случай, если враг рискнет двинуться на этот участок. К счастью, рядом оказались бойцы «Хартии», которые помогли косуле избавиться от коварной ловушки, выйти на свободу и вернуться к дикой природе», — отметили воины.
Дальнейшая судьба животного неизвестна, но «хартийцы» надеются, что ее опасные приключения подошли к концу.
«Животные тоже страдают от войны. Вместо свободных бескрайних полей и лесов, где опасность ждет исключительно от природных хищников, звери живут в зоне боевых действий», — подчеркнули военные.
Напомним, ранее военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом вывезли котика. Животное несколько месяцев жило рядом с «хартийцами» не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота. Эвакуация пушистика прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте.
