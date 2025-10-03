Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео)

Общество 12:32   03.10.2025
Виктория Яковенко
Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео) Скриншот

Военнослужащие бригады «Хартия» спасли на Харьковщине косулю, запутавшуюся в колючей проволоке.

«Препятствие предназначалось, чтобы приостановить движение пехоты и техники на случай, если враг рискнет двинуться на этот участок. К счастью, рядом оказались бойцы «Хартии», которые помогли косуле избавиться от коварной ловушки, выйти на свободу и вернуться к дикой природе», — отметили воины.

Дальнейшая судьба животного неизвестна, но «хартийцы» надеются, что ее опасные приключения подошли к концу.

«Животные тоже страдают от войны. Вместо свободных бескрайних полей и лесов, где опасность ждет исключительно от природных хищников, звери живут в зоне боевых действий», — подчеркнули военные.

Напомним, ранее военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом вывезли котика. Животное несколько месяцев жило рядом с «хартийцами» не просто на фронте, а «на нуле». Сначала экипаж выполнил основную миссию, а на обратном пути спас кота. Эвакуация пушистика прошла успешно: теперь блиндажный любимец пристроился в безопасном месте.

Читайте также: Хозяйка умерла, а собака осталась прикованной во дворе: ЧП в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
Новости Харькова — главное 3 октября: ВС РФ продвинулись на севере, раненые
03.10.2025, 12:46
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
03.10.2025, 11:29
«Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака
«Человек не понимает, что здесь происходит»: почему Жадан «послал» Жолдака
03.10.2025, 10:30
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове
Проводят уроки на русском? Языковой омбудсмен проверит лицей в Харькове
03.10.2025, 09:30
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
03.10.2025, 06:00
Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео)
Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео)
03.10.2025, 12:32

Новости по теме:

10.08.2025
Косуля оказалась в ловушке на Харьковщине: кто ее спас
11.07.2025
Косули, бобры и американские норки – кто живет в Харькове рядом с горожанами
23.04.2025
Раненую косулю спасали в Харькове (фото)
14.12.2024
Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)
27.10.2024
Косуля с уникальной судьбой поселилась под Харьковом (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Косуля попала в «ловушку» на Харьковщине, животное спасли военные (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие бригады «Хартия» спасли на Харьковщине косулю, запутавшуюся в колючей проволоке.".