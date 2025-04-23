Раненую косулю спасали в Харькове (фото)
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Зооволонтер Роберт Саргисян привез травмированную косулю, сообщил КП «Центр обращения с животными».
Дикое животное, вероятно, сбил автомобиль. Ветеринары осмотрели косулю, сделали рентген животному. Обнаружили перелом задней ноги, но из-за веса животного заднюю конечность пришлось ампутировать.
Сейчас косуля под наблюдением и получает помощь. С ампутацией в дикой природе она не выживет, поэтому теперь будет на попечении человека, занимающегося реабилитацией представителей семейства оленьих.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветеринар, косуля, КП «Центр обращения с животными», Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 11:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зооволонтер Роберт Саргисян привез травмированную косулю, сообщил КП «Центр обращения с животными». ".