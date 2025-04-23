Раненую косулю спасали в Харькове (фото)

Зооволонтер Роберт Саргисян привез травмированную косулю, сообщил КП «Центр обращения с животными».

Дикое животное, вероятно, сбил автомобиль. Ветеринары осмотрели косулю, сделали рентген животному. Обнаружили перелом задней ноги, но из-за веса животного заднюю конечность пришлось ампутировать.

Сейчас косуля под наблюдением и получает помощь. С ампутацией в дикой природе она не выживет, поэтому теперь будет на попечении человека, занимающегося реабилитацией представителей семейства оленьих.