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Раненую косулю спасали в Харькове (фото)

Общество 11:36   23.04.2025
Оксана Якушко
Раненую косулю спасали в Харькове (фото) Фото: КП «Центр обращения с животными»

Зооволонтер Роберт Саргисян привез травмированную косулю, сообщил КП «Центр обращения с животными». 

Дикое животное, вероятно, сбил автомобиль. Ветеринары осмотрели косулю, сделали рентген животному. Обнаружили перелом задней ноги, но из-за веса животного заднюю конечность пришлось ампутировать.

Сейчас косуля под наблюдением и получает помощь. С ампутацией в дикой природе она не выживет, поэтому теперь будет на попечении человека, занимающегося реабилитацией представителей семейства оленьих.

Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 11:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зооволонтер Роберт Саргисян привез травмированную косулю, сообщил КП «Центр обращения с животными». ".