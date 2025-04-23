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Куда попали российские БпЛА ночью в Харькове (фото)

Происшествия 09:57   23.04.2025
Оксана Якушко
Куда попали российские БпЛА ночью в Харькове (фото)

Россияне ночью 23 апреля снова атаковали БпЛА Харьков, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ночью россияне ударили в Новобаварском районе Харькова. Повреждены гражданские предприятия, загорелись большие пожары.

Горела крыша 4-этажного здания на площади 1000 м₂ и крыша 2-этажного здания на площади 1500 м₂, сообщили в ХОВА.

Один из БПЛА попал территорию частного домовладения в этом же районе и не сдетонировал. Дом поврежден, пострадавших нет.
Для обстрела враг использовал БпЛА типа Герань-2.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ночью 23 апреля снова атаковали БпЛА Харьков, сообщила Харьковская областная прокуратура.".