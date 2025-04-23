БпЛА «Молния» утром атаковал многоэтажку в Харькове – Терехов
Фото: Телеканал «Звезда»
БпЛА попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«И уже утром несколько минут назад БПЛА «Молнией» атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — отметил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БпЛА Молния, Игорь Терехов, Индустриальный район Харькова, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 07:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".