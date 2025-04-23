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БпЛА «Молния» утром атаковал многоэтажку в Харькове – Терехов

Происшествия 07:53   23.04.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния» утром атаковал многоэтажку в Харькове – Терехов Фото: Телеканал «Звезда»

БпЛА попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«И уже утром несколько минут назад БПЛА «Молнией» атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 07:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".