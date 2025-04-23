БпЛА «Молния» утром атаковал многоэтажку в Харькове – Терехов

БпЛА попал в технический этаж многоэтажки в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«И уже утром несколько минут назад БПЛА «Молнией» атаковал многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. К счастью, попадание в технический этаж. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — отметил Терехов.