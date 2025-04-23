В Харькове раздаются взрывы: город под атакою БпЛА — Терехов (дополняется)
С около 01:00 в Харькове начали раздаваться взрывы.
Дополнено в 01:43. Четвертый взрыв прогремел в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов предупреждает, что на город еще идут «Шахеды».
01:32. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой БпЛА.
В Харькове уже было слышно по меньшей мере три взрыва. Все «прилеты» – в одном и том же районе города. На местах попаданий – пожар. Последствия ударов уточняются, написал мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 01:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С около 01:00 в Харькове начали раздаваться взрывы.".