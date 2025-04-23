В Харькове раздаются взрывы: город под атакою БпЛА — Терехов (дополняется)

С около 01:00 в Харькове начали раздаваться взрывы.

Дополнено в 01:43. Четвертый взрыв прогремел в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов предупреждает, что на город еще идут «Шахеды».

01:32. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой БпЛА.

В Харькове уже было слышно по меньшей мере три взрыва. Все «прилеты» – в одном и том же районе города. На местах попаданий – пожар. Последствия ударов уточняются, написал мэр.