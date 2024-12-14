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Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)

Общество 21:22   14.12.2024
Виктория Яковенко
Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Дикая косуля провалилась в ледяную воду в селе Ефремовка Лозовского района. Выбраться самостоятельно животное не смогло, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщения об инциденте спасатели получили 14 декабря.

«Когда к месту происшествия прибыли спасатели, животное уже выбилось из сил, постоянно пытаясь выбраться на тонкий лед. К тому же она получила переохлаждение. Чрезвычайники добрались до нее с помощью резиновой лодки, доставили беднягу к берегу, осмотрели наличие травм и повреждений, согрели», — рассказали в ГСЧС.

Животное уже отпустили в лес.

спасли косулю на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дикая косуля провалилась в ледяную воду в селе Ефремовка Лозовского района. Выбраться самостоятельно животное не смогло, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".