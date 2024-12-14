Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)

Дикая косуля провалилась в ледяную воду в селе Ефремовка Лозовского района. Выбраться самостоятельно животное не смогло, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщения об инциденте спасатели получили 14 декабря.

«Когда к месту происшествия прибыли спасатели, животное уже выбилось из сил, постоянно пытаясь выбраться на тонкий лед. К тому же она получила переохлаждение. Чрезвычайники добрались до нее с помощью резиновой лодки, доставили беднягу к берегу, осмотрели наличие травм и повреждений, согрели», — рассказали в ГСЧС.

Животное уже отпустили в лес.