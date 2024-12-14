Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Дикая косуля провалилась в ледяную воду в селе Ефремовка Лозовского района. Выбраться самостоятельно животное не смогло, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сообщения об инциденте спасатели получили 14 декабря.
«Когда к месту происшествия прибыли спасатели, животное уже выбилось из сил, постоянно пытаясь выбраться на тонкий лед. К тому же она получила переохлаждение. Чрезвычайники добрались до нее с помощью резиновой лодки, доставили беднягу к берегу, осмотрели наличие травм и повреждений, согрели», — рассказали в ГСЧС.
Животное уже отпустили в лес.
Читайте также: Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, косуля, лед, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 21:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дикая косуля провалилась в ледяную воду в селе Ефремовка Лозовского района. Выбраться самостоятельно животное не смогло, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".