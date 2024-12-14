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Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото)

Суспільство 21:22   14.12.2024
Вікторія Яковенко
Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Дика косуля провалилась у крижану воду в селі Єфремівка Лозівського району. Вибратися самостійно тварина не змогла, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 14 грудня.

«Коли до місця пригоди прибули рятувальники, тварина вже вибилась із сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід. До того ж вона отримала переохолодження. Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень, зігріли», – розповіли в ДСНС.

Тварину вже відпустили у ліс.

спасли косулю на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дика косуля провалилась у крижану воду в селі Єфремівка Лозівського району. Вибратися самостійно тварина не змогла, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".