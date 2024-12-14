Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Дика косуля провалилась у крижану воду в селі Єфремівка Лозівського району. Вибратися самостійно тварина не змогла, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 14 грудня.
«Коли до місця пригоди прибули рятувальники, тварина вже вибилась із сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід. До того ж вона отримала переохолодження. Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень, зігріли», – розповіли в ДСНС.
Тварину вже відпустили у ліс.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, косуля, лед, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 21:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дика косуля провалилась у крижану воду в селі Єфремівка Лозівського району. Вибратися самостійно тварина не змогла, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".