Косулю з крижаної води дістали рятувальники на Харківщині (фото)

Дика косуля провалилась у крижану воду в селі Єфремівка Лозівського району. Вибратися самостійно тварина не змогла, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Повідомлення про інцидент рятувальники отримали 14 грудня.

«Коли до місця пригоди прибули рятувальники, тварина вже вибилась із сил, постійно намагаючись вибратись на тонкий лід. До того ж вона отримала переохолодження. Надзвичайники дістались до неї за допомогою гумового човна, доправили бідолаху до берега, оглянули на наявність травм і пошкоджень, зігріли», – розповіли в ДСНС.

Тварину вже відпустили у ліс.