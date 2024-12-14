Пораненого лебедя врятували із замерзлого ставка під Харковом (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У селищі Подвірки врятували лебедя, який не міг злетіти.
14 грудня о 12:30 рятувальники отримали повідомлення про необхідність порятунку пораненого лебедя. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, птах перебував на кризі ставка. У лебедя пошкоджене крило і лапа, тому він не міг самостійно злетіти.
«Рятувальники за допомогою гумового човна дісталися до лебедя, обережно дістали його з водойми та доправили до берега. Там його вже чекали ветеринари, які забрали птаха на лікування та реабілітацію», – зазначили в ДСНС.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лебедь, подворки, спасатели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Подвірки врятували лебедя, який не міг злетіти.".