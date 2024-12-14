Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В поселке Подворки спасли лебедя, который не мог взлететь.
14 декабря в 12:30 спасатели получили сообщение о необходимости спасти раненого лебедя. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, птица находилась на льду пруда. У лебедя повреждено крыло и лапа, поэтому он не мог самостоятельно взлететь.
«Спасатели с помощью резиновой лодки добрались до лебедя, осторожно достали его из водоема и доставили на берег. Там его уже ждали ветеринары, которые забрали птицу на лечение и реабилитацию», — отметили в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лебедь, подворки, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Подворки спасли лебедя, который не мог взлететь.".