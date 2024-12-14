Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)

В поселке Подворки спасли лебедя, который не мог взлететь.

14 декабря в 12:30 спасатели получили сообщение о необходимости спасти раненого лебедя. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, птица находилась на льду пруда. У лебедя повреждено крыло и лапа, поэтому он не мог самостоятельно взлететь.

«Спасатели с помощью резиновой лодки добрались до лебедя, осторожно достали его из водоема и доставили на берег. Там его уже ждали ветеринары, которые забрали птицу на лечение и реабилитацию», — отметили в ГСЧС.