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Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото)

Общество 17:00   14.12.2024
Виктория Яковенко
Раненого лебедя спасли из замерзшего пруда под Харьковом (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В поселке Подворки спасли лебедя, который не мог взлететь.

14 декабря в 12:30 спасатели получили сообщение о необходимости спасти раненого лебедя. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, птица находилась на льду пруда. У лебедя повреждено крыло и лапа, поэтому он не мог самостоятельно взлететь.

«Спасатели с помощью резиновой лодки добрались до лебедя, осторожно достали его из водоема и доставили на берег. Там его уже ждали ветеринары, которые забрали птицу на лечение и реабилитацию», — отметили в ГСЧС.

спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
спасли лебедя под Харьковом
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Подворки спасли лебедя, который не мог взлететь.".