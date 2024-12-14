Прививки от бешенства будут делать животным в Харькове: где и когда
В Харькове с 15 по 31 декабря специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки от бешенства.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Обращаться можно по следующим адресам:
Холодногорский и Новобаварский районы:
– ул. Балтийская, ул. Лесная – с 14:00 до 15:00 17 декабря;
– ул. Соколовская, пер. Черешневый – с 14:00 до 15:00 24 декабря.
Слободской и Основянский районы:
– ул. Озерная – с 14:00 до 16:00 21 декабря;
– ул. Гутянская – с 14:00 до 16:00 28 декабря.
Немышлянский и Индустриальный районы:
– ул. Единства – с 14:00 до 15:00 16 декабря;
– пер. Коханкы – с 14:00 до 15:00 17 декабря;
– ул. Карпенко-Карого – с 14:00 до 15:00 18 декабря.
Шевченковский, Салтовский и Киевский районы:
– ул. Автотракторная – с 12:00 до 14:00 17 декабря;
– ул. Софиевская – с 11:00 до 13:00 17 декабря.
В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, животные, міськрада, прививка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 15 по 31 декабря специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки от бешенства.".