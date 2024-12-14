Прививки от бешенства будут делать животным в Харькове: где и когда

В Харькове с 15 по 31 декабря специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины будут делать животным прививки от бешенства.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Обращаться можно по следующим адресам:

Холодногорский и Новобаварский районы:

– ул. Балтийская, ул. Лесная – с 14:00 до 15:00 17 декабря;

– ул. Соколовская, пер. Черешневый – с 14:00 до 15:00 24 декабря.

Слободской и Основянский районы:

– ул. Озерная – с 14:00 до 16:00 21 декабря;

– ул. Гутянская – с 14:00 до 16:00 28 декабря.

Немышлянский и Индустриальный районы:

– ул. Единства – с 14:00 до 15:00 16 декабря;

– пер. Коханкы – с 14:00 до 15:00 17 декабря;

– ул. Карпенко-Карого – с 14:00 до 15:00 18 декабря.

Шевченковский, Салтовский и Киевский районы:

– ул. Автотракторная – с 12:00 до 14:00 17 декабря;

– ул. Софиевская – с 11:00 до 13:00 17 декабря.

В мэрии отметили: также для проведения вакцинации от бешенства можно обращаться в любую участковую больницу ветеринарной медицины в Харькове.