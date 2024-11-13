От бешенства умерли трое на Харьковщине, искусаны 2700 людей

На Харьковщине количество нападений животных на людей выросло на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила МГ «Объектив» директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» Министерства здравоохранения Украины» Любовь Махота.

2764 человека покусали дикие и домашние животные за 9 месяцев 2024 года. Это на 33% больше, чем в прошлом году – в 2023 году дикие и домашние животные за такое же период атаковали 2067 человек, рассказала Любовь Махота.

Трое мужчин погибли от бешенства, самому старшему было 50 лет, двоим другим – около 30. 50-летнего мужчину укусила домашняя кошка.

Полный курс прививок от бешенства получили 938 человек в этом году, за 9 месяцев прошлого года вакцинировали от бешенства 515 пациентов.

159 человек получили раны от животных, у которых подтвердилось бешенство. Дикие животные покусали 74 человека, причем половину из них атаковали лисы на территории сел и городков, отметила Любовь Махота.