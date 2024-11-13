Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
На Харківщині кількість нападів тварин на людей зросла на третину, якщо порівняти із минулим роком, повідомила МГ «Об’єктив» директорка Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Міністерства охорони здоров’я України» Любов Махота.
2764 людей покусали дикі та свійські тварини за 9 місяців 2024 року. Це на 33% більше, ніж торік – у 2023 році дикі та домашні тварини за цей період атакували 2067 людей, розповіла Любов Махота.
Троє чоловіків загинули від сказу, найстаршому було 50 років, двом іншим – близько 30. 50-річного чоловіка вкусила домашня кішка.
Повний курс щеплень від сказу отримали 938 людей у цьому році, торік за 9 місяців вакцинували від сказу 515 пацієнтів.
159 людей отримали рани від тварин, в яких підтвердився сказ. Дикі тварини покусали 74 особи, при чому половину з них атакували лисиці на території сіл та містечок, зазначила Любов Махота.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бешенство, животное, Любов Махота, Харьковская область, человек;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині кількість нападів тварин на людей зросла на третину, якщо порівняти із минулим роком, повідомила МГ «Об’єктив» Любов Махота.".