Сказ атакує Харківщину: нові випадки реєструють кожні кілька діб

27 вересня у Харківській області стартувала кампанія пероральної вакцинації від сказу для диких тварин. Останні місяці епідеміологи б’ють на сполох – кількість випадків сказу серед тварин стрімко зростає.

Через заборону на відстріл у лісах Харківщини побільшало лисиць

«У цьому році вже 35 випадки сказу серед тварин – 9 собак, 19 котів, 5 лисиць, і по одному у бичка і в кози. Усі ті тварини померли, їм зробили експертизу після смерті», – розповідає директорка Державної установи «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» Міністерства охорони здоров’я України» Любов Махота.

Спалахом, мабуть, це вже можна назвати, бо в останні місяці, у серпні та вересні кожні кілька діб реєструють нові випадки сказу, погоджується з колегою Євген Тіняєв, начальник відділу протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

«У 2021 році за весь рік було 26 спалахів по всій Харківській області…А в цьому році тільки із кінця липня по сьогодні – 30 випадків, а всього уже 35», – зазначив Тіняєв.

Причин для такого стрімкого зростання кілька: зірвана своєчасна вакцинація диких тварин і те, що через війну стрімко виросла популяція лисиць. Уже півтора роки триває заборона по всій країні відстрілювати цих тварин у мисливських угіддях. Раніше мисливці, якби це жорстоко не звучало, контролювали популяцію і відстрілювали в Україні близько тисячі – півтори лисиць за рік, каже Тіняєв.

«Руда лисиця є переносником сказу, у неї тижнями можуть не проявлятися симптоми. Але ці тварини між собою контактують, наприклад, мати-лисиця вилизує лисенят, так і передають між собою сказ. Якщо собака чи кіт захворіють на сказ, то більше 10 діб не живуть. А інфікована сказом лисиця може і кілька місяців з ним існувати», – пояснює Тіняєв.

Так, рудих дійсно розплодилося чимало, погоджується голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський. Саме його район опинився лідером сумної статистики на Харківщині по сказу. І не в останню чергу, на його думку, через неприбране збіжжя.

«Залишилися в минулому році неубрані поля, для шкідників – мишей – комфортні місця. А миші – корм для лисиць. По старостатам є сигнали про сказ. Я б не сказав, що їх багато, але я особисто, як по районам їжджу, то бачу, що збільшилася чисельність лисиць», – каже Масельський.

Але така біда зі сказом тепер скрізь по країні – і на заході, і на півночі, і на півдні.

«Ми з колегами з інших областей ділимося звітністю і бачимо, що в усіх дуже важка ситуація з поширенням сказу», – зазначає Тіняєв.

До війни вакцину від сказу розкидали літаками

У сусідніх із Україною Польщі та Румунії, та і поготів у країнах ЄС диких тварин не відстрілюють, а борються зі сказом регулярною пероральною вакцинацією.

Власне, саме так робили в Україні і зокрема на Харківщині до війни. Але минулого року через бойові дії на території області і рясне мінування епідеміологи не змогли провести ці заходи. Зараз так само із цих причин охопити всю область не вдається.

«Вирішили розкладати вакцину там, де немає бойових дій і де місцевість перевірили сапери: на території Лозівського району, частково Богодухівського, крім Золочевської громади, Красноградського, Чугуєвського району – у Зміївській громаді – і у Харківському районі – в Нововодолазькій громаді», – перераховує фронт робіт Тіняєв.

Вздовж полів, мисливських угідь, на узбіччі доріг, у лісі фахівці розкладають невеличкі брикети розміром із сірникову коробку, наповнені м’ясокістковим борошном. А всередині цієї суміші – капсула, в якій власне і знаходиться вакцина проти сказу. До вакцинації диких тварин залучили100 бригад – це близько 300 осіб. Триватиме ця кампанія два тижні, до 5 жовтня.

«Лисичка знаходить цей брикет, з’їдає його, розкусює капсулу і вакцинується від сказу. На жаль, не вдасться щепити диких тварин на території тих районів, де чи не найбільше випадків сказу, а саме – в Ізюмському районі – 13 випадків, Лозівському району – 12 випадків, також 3 випадки були в Куп’янському та 4 у Чугуєвському районі. Але там вакцинують від сказу домашніх тварин», – каже Тіняєв.

Фахівці кажуть, що наразі на Харківщині ситуація зі сказом важка, але не катастрофічна.

«У 2007 і 2008 роках бувало до 150 випадків зі сказом. Це все відбувалося до того, як почали перорально вакцинувати диких звірів. З того часу кількість випадків щороку знижувалася: спочатку стало 110 випадків, потім 60. У 2020 році було 30 випадків сказу, у 2021 уже 26. Вакцинація від сказу працює, і досить непогано», – з оптимізмом зазначає Тіняєв.

Він пригадує, як із 2017 по 2021 рік епідеміологи розкидали цю вакцину із літаків. Було швидко, але, на жаль, за теперішніх умов це неможливо, визнає начальник відділу протиепізоотичної роботи.

Жертвами сказу стають домашні тварини та їхні власники

А от кого може оминути масова вакцинація від сказу, так це безпритульних тварин у Харкові. До того ж і лисиці не рідкі гості у місті.

«На жаль, не зможемо проводити пероральну вакцинацію від сказу в Харкові. В інструкції прописано, щоб її застосовують у полях, лісах. Бо люди в нас різні бувають, все, що завгодно може бути. Тому спеціально інформуємо людей, щоб вони не брали її, бо спеціалісти розкладають вакцину, куди потрібно», – пояснює Тіняєв.

Натомість опікуни безпритульних тварин можуть звернутися до державних ветлікарень і щепити там котів і собак безкоштовно.

Тим часом вакцинація домашніх і свійських тварин від сказу на Харківщині вже триває кілька тижнів. І у мешканців області на неї реальний попит, бо жертвами лисиці вже стали коза і бичок, які були на випасі.

Або собаки, які охороняли житло і зчепилися з лисицею. Саме внаслідок таких обставин загинула від сказу 67-річна жінка з Лозівського району у березні 2022 року, у розпал російського вторгнення на Харківщину. На Різдво власницю вкусив за лице її однорічний собака, якого та придбала на ринку і не щепила від сказу.

Вже після смерті жінки у березні її чоловік пригадав, що за тиждень до Різдва пес розірвав лисицю, що забралася до курника, розповіла Любов Махота.

А в 2015 році помер від сказу одинадцятикласник із Печенізького району – хлопця вхопила за руку власна кішка, яка поводилася дивно. Тварина після інциденту втекла і вже не повернулася, а хлопець про укус забув. Пригадав про інцидент лише за 3 місяці, коли потрапив до лікарні з усіма ознаками сказу, але, як виявилося, запізно – парубок невдовзі помер від сказу.

«У цьому році вже було 1177 звернень до лікаря за антирабічною допомогою від мешканців Харківщини, яких покусали тварини, третині провели лікування від сказу. Сироватка від сказу на Харківщині є, але в обмеженій кількісті. Хоча сьогодні стало відомо, що ми можемо за потреби попросити її з іншого регіону», – зазначила Любов Махота.