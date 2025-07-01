Масштабна реконструкція в Харкові: що ремонтують вперше за пів століття (фото)

У Харкові почали масштабну реконструкцію глибинних каналізаційних колекторів великих діаметрів. У пресслужбі мерії зазначають, що такі роботи проводять вперше за пів століття.

У КП «Харківводоканал» пояснили: через пошкодження, спричинені обстрілами, біля колекторів стаються зсуви і просідання ґрунту.

«Роботи проводяться з облаштуванням тимчасових ліній перекачування стоків і спеціальних дерев’яно-металевих кріплень. За словами керівництва підприємства, найближчі п’ять років місту доведеться ремонтувати колектори і розробляти проєкти з модернізації системи водовідведення», – зазначили у мерії.

Зокрема, відновлені роботи на аварійній ділянці колектору на вулиці Греківській, яка обвалилася ще вісім років тому. Перекладання зупинили після початку повномасштабної війни, проте минулого тижня тут знову почалися роботи, їх планують завершити до кінця року.