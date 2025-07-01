Масштабная реконструкция в Харькове: что ремонтируют впервые за полвека (фото)
В Харькове началась масштабная реконструкция глубинных канализационных коллекторов больших диаметров. В пресс-службе мэрии отмечают, что такие работы проводят впервые за полвека.
В КП «Харьковводоканал» объяснили: из-за повреждений, вызванных обстрелами, возле коллекторов происходят оползни и просадки почвы.
«Работы производятся с обустройством временных линий перекачки стоков и специальных деревянно-металлических креплений. По словам руководства предприятия, в ближайшие пять лет городу придется ремонтировать коллекторы и разрабатывать проекты по модернизации системы водоотведения», — отметили в мэрии.
В частности, возобновлены работы на аварийном участке коллектора на улице Грековской, который рухнул еще восемь лет назад. Перекладку остановили после начала полномасштабной войны, однако на прошлой неделе здесь снова начались работы, их планируют завершить до конца года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: канализация, коллектор, міськрада, новости Харькова, реконструкция;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове началась масштабная реконструкция глубинных канализационных коллекторов больших диаметров. В пресс-службе мэрии отмечают, что такие работы проводят впервые за полвека.".