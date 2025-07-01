І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
У середу, 2 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 19 до 21, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 10 до 15 градусів, денна – від 18 до 23.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 2 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза.".