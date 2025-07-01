Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня

Погода 21:19   01.07.2025
Олена Нагорна
І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня

У середу, 2 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 19 до 21, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 10 до 15 градусів, денна – від 18 до 23.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

Читайте також: Інформація про аномальну спеку – чутки? Небезпечно знову буде на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
01.07.2025, 21:19
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
Трасу на Харківщині завалило уламками після атаки БпЛА (відео)
30.06.2025, 14:51
Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)
Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)
01.07.2025, 20:40
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов
01.07.2025, 20:17
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
01.07.2025, 19:48
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
01.07.2025, 19:20

Новини за темою:

20:40
Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)
20:17
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов
19:48
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
19:20
З’явилося відео ДТП під Харковом, в якій постраждала однорічна дитина
18:49
Прокуратура Харківщини 2 липня отримає нового керівника – «Схеми»: хто він

Ви читали новину: «І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 21:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 2 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза.".