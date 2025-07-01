І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня

У середу, 2 липня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 19 до 21, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 10 до 15 градусів, денна – від 18 до 23.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.