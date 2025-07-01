Інформація про аномальну спеку – чутки? Небезпечно знову буде на Харківщині
Синоптикиня Наталка Діденко спростувала дані про аномальну спеку, яка вже нібито насувається на Україну. Тим часом у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні явища 1 липня.
Зокрема, за даними харківських синоптиків, у другій половині дня вівторка по місту та області до кінця доби зберігатимуться пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
«Аномальна», «страшна» спека в Україні побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів. Далі «тридцятки» побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? А на решті території значно стриманіше, +24+28 градусів. Не піддавайтеся пліткам», – зазначила Діденко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, погода, синоптики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптикиня Наталка Діденко спростувала дані про аномальну спеку, яка вже нібито насувається на Україну. ".