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Інформація про аномальну спеку – чутки? Небезпечно знову буде на Харківщині

Суспільство 14:18   01.07.2025
Вікторія Яковенко
Інформація про аномальну спеку – чутки? Небезпечно знову буде на Харківщині

Синоптикиня Наталка Діденко спростувала дані про аномальну спеку, яка вже нібито насувається на Україну. Тим часом у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні явища 1 липня.

Зокрема, за даними харківських синоптиків, у другій половині дня вівторка по місту та області до кінця доби зберігатимуться пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Аномальна», «страшна» спека в Україні побуде 3, 4 та 5 липня, вдень очікується в межах +28+32 градуси, на півдні, південному заході та подекуди в центрі +32+35 градусів. Далі «тридцятки» побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? А на решті території значно стриманіше, +24+28 градусів. Не піддавайтеся пліткам», – зазначила Діденко.

Читайте також: Без дощу, але вітряно. Прогноз погоди на 1 липня у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптикиня Наталка Діденко спростувала дані про аномальну спеку, яка вже нібито насувається на Україну. ".