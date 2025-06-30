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Без дощу, але вітряно. Прогноз погоди на 1 липня у Харкові та області

Погода 20:55   30.06.2025
Оксана Якушко
Без дощу, але вітряно. Прогноз погоди на 1 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 1 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤

Вітер прогнозують північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями будуть пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень прогріється до 19 – 24°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.🌤

Вітер у місті буде північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 20:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".