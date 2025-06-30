Без дождя, но ветрено. Прогноз погоды на 1 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 1 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤

Ветер прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с, местами будут порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​воздух прогреется до 19 — 24 °.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Ветер в городе будет северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться 12-14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20-22°.