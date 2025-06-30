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Смертельна ДТП у Харкові: велосипедист не пережив зіткнення

Події 20:09   30.06.2025
Оксана Якушко
Смертельна ДТП у Харкові: велосипедист не пережив зіткнення

ДТП сталася 30 червня близько 14.00 на Аерокосмічному проспекті, повідомляє Нацполіція.

Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 69-річного водія та велосипед. Внаслідок ДТП 60-річний велосипедист отримав травми, не сумісні з життям, і помер на місці зіткнення.

Всі обставини ДТП наразі встановлюють.

Правоохоронці просять свідків ДТП звертатися за телефоном: 093 98 72 285.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 30 червня близько 14.00 на Аерокосмічному проспекті, повідомляє Нацполіція.".