Смертельна ДТП у Харкові: велосипедист не пережив зіткнення
ДТП сталася 30 червня близько 14.00 на Аерокосмічному проспекті, повідомляє Нацполіція.
Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2109 під керуванням 69-річного водія та велосипед. Внаслідок ДТП 60-річний велосипедист отримав травми, не сумісні з життям, і помер на місці зіткнення.
Всі обставини ДТП наразі встановлюють.
Правоохоронці просять свідків ДТП звертатися за телефоном: 093 98 72 285.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: велосипедист, ДТП, Нацполиция, столкновение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 20:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 30 червня близько 14.00 на Аерокосмічному проспекті, повідомляє Нацполіція.".