Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине

Общество 14:18   01.07.2025
Виктория Яковенко
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине

Синоптик Наталья Диденко опровергла данные об аномальной жаре, которая уже якобы надвигается на Украину. Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупреждают об опасных явлениях 1 июля.

В частности, по данным харьковских синоптиков, во второй половине дня вторника по городу и области до конца суток будут сохраняться порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Аномальная», «страшная» жара в Украине будет 3, 4 и 5 июля, днем ​​ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов. Дальше «тридцатки» побудут в южной части, а где им еще быть? А на остальной территории значительно более сдержанно, +24+28 градусов. Не поддавайтесь сплетням», — отметила Диденко.

Читайте также: Без дождя, но ветрено. Прогноз погоды на 1 июля в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 1 июля: будет сессия, рекордное количество атак
Новости Харькова — главное 1 июля: будет сессия, рекордное количество атак
01.07.2025, 14:47
Теперь в розетках не 220, а 230 вольт: как это скажется на технике харьковчан
Теперь в розетках не 220, а 230 вольт: как это скажется на технике харьковчан
01.07.2025, 09:53
Масштабная реконструкция в Харькове: что ремонтируют впервые за полвека (фото)
Масштабная реконструкция в Харькове: что ремонтируют впервые за полвека (фото)
01.07.2025, 13:47
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
01.07.2025, 14:18
Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
01.07.2025, 12:34
Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки
Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки
01.07.2025, 15:21

Новости по теме:

12:51
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
21:18
Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня
11:30
Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)
17:54
Государственный флаг приспустили в Харькове
16:51
Сильный ветер в Харькове: повреждены деревья, на женщину упала ветка (фото)

Вы читали новость: «Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптик Наталья Диденко опровергла данные об аномальной жаре, которая уже якобы надвигается на Украину. ".