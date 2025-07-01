Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине

Синоптик Наталья Диденко опровергла данные об аномальной жаре, которая уже якобы надвигается на Украину. Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупреждают об опасных явлениях 1 июля.

В частности, по данным харьковских синоптиков, во второй половине дня вторника по городу и области до конца суток будут сохраняться порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Аномальная», «страшная» жара в Украине будет 3, 4 и 5 июля, днем ​​ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов. Дальше «тридцатки» побудут в южной части, а где им еще быть? А на остальной территории значительно более сдержанно, +24+28 градусов. Не поддавайтесь сплетням», — отметила Диденко.