Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
Синоптик Наталья Диденко опровергла данные об аномальной жаре, которая уже якобы надвигается на Украину. Тем временем в Харьковском региональном центре гидрометеорологии предупреждают об опасных явлениях 1 июля.
В частности, по данным харьковских синоптиков, во второй половине дня вторника по городу и области до конца суток будут сохраняться порывы ветра, 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
«Аномальная», «страшная» жара в Украине будет 3, 4 и 5 июля, днем ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и кое-где в центре +32+35 градусов. Дальше «тридцатки» побудут в южной части, а где им еще быть? А на остальной территории значительно более сдержанно, +24+28 градусов. Не поддавайтесь сплетням», — отметила Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, погода, синоптики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптик Наталья Диденко опровергла данные об аномальной жаре, которая уже якобы надвигается на Украину. ".