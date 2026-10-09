Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – пострадали трое людей
Трое людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Золочев получили ранения мужчины 51 и 53 лет; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранена 72-летняя женщина. Также медики оказали помощь 37-летнему мужчине, который 5 октября получил ранения в результате обстрела в г. Харьков», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- РСЗО;
- два КАБа;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- 23 fpv-дрона;
- четыре БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.