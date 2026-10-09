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Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – пострадали трое людей

Происшествия 08:55   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – пострадали трое людей

Трое людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В пос. Золочев получили ранения мужчины 51 и 53 лет; в с. Хотомля Старосалтовской громады ранена 72-летняя женщина. Также медики оказали помощь 37-летнему мужчине, который 5 октября получил ранения в результате обстрела в г. Харьков», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • РСЗО;
  • два КАБа;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • 23 fpv-дрона;
  • четыре БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".