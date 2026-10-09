Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – постраждали троє людей

Троє людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів зазнали поранень чоловіки 51 і 53 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 72-річну жінку. Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який 5 жовтня зазнав поранень внаслідок обстрілу в м. Харків“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

РСЗВ;

два КАБи;

чотири БпЛА типу «молния»;

23 fpv-дронів;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських пошкоджена цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.