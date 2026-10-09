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Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – постраждали троє людей

Події 08:55   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – постраждали троє людей

Троє людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У сел. Золочів зазнали поранень чоловіки 51 і 53 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 72-річну жінку.  Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який 5 жовтня зазнав поранень внаслідок обстрілу в м. Харків“, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • два КАБи;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • 23 fpv-дронів;
  • чотири БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських пошкоджена цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".