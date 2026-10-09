Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – постраждали троє людей
Троє людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Золочів зазнали поранень чоловіки 51 і 53 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 72-річну жінку. Також медики надали допомогу 37-річному чоловіку, який 5 жовтня зазнав поранень внаслідок обстрілу в м. Харків“, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- два КАБи;
- чотири БпЛА типу «молния»;
- 23 fpv-дронів;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських пошкоджена цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.