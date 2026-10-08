Два роки шукали жінку на Харківщині: у вбивстві підозрюють її знайомого

Тривалий час жінка на Харківщині вважалась зниклою безвісти. Правоохоронці встановили обставини її загибелі. За даними слідства, її вбили. Підозру фігуранту вже вручили.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: злочин стався восени 2024 року в селищі Соколове Чугуївського району. Тоді до правоохоронців звернулася місцева мешканка й повідомила, що її 41-річна донька пішла у справах та не повернулася. Жінку оголосили у розшук, тривалий час вона вважалася зниклою безвісти.

Слідство з’ясувало, що сталося.

«Так, увечері 27 жовтня 2024 року жінка прийшла в гості до свого знайомого. Під час спілкування господар помітив, що з кишені його куртки зник військовий квиток. Він почав звинувачувати гостю у викраденні документа, розлютився та вирішив її вбити», – кажуть у прокуратурі.

За даними правоохоронців, чоловік взяв шкіряний ремінь, підійшов до жінки зі спини, коли вона сиділа на стільці, та накинув його їй на шию.

«Він перекинув кінці ременя через плече, підвісив потерпілу й утримував у такому положенні близько п’яти хвилин, поки вона не припинила подавати ознак життя. Щоб приховати сліди злочину, фігурант спалив одяг та особисті речі убитої, а її тіло замотав у полімерну плівку та закопав неподалік свого будинку», – розповіли в прокуратурі.

50-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві.