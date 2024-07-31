Гроші безвісти зниклого воїна вкрала з картки жінка на Харківщині

41-річній мешканці Чугуєва, яка переказала на свій рахунок майже 50 тисяч гривень безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ, повідомили про підозру.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку січня торік жінка отримала від волонтерів речі свого чоловіка-військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання завдання у Бахмутському районі, а також його побратима.

«Замість того, щоб передати речі побратима його родичам, жінка обернула ситуацію на свою користь. Отримавши доступ до його мобільного телефону та увійшовши у застосунок банку, вона переказала майже 50 тисяч гривень з картки побратима чоловіка на власний рахунок», – додали правоохоронці.

Фігурантці повідомили про підозру за фактами крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 ККУ). Їй загрожує до 8 років тюрми.